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08:27 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Планируйте маршрут: Фрунзенскую набережную перекроют на два дня

Фрунзенскую набережную перекроют для ремонта дорожного полотна. Работы будут проходить с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала. В выходные автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Автомобилисты смогут выбрать в качестве альтернативного маршрута Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцу. Открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.

«Полное перекрытие участка набережной необходимо для устройства бесшовного дорожного покрытия. Для этого одновременно по всей ширине проезжей части будут работать шесть асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов. Всего в эти выходные на объекте будет задействовано порядка 300 единиц техники и более 600 рабочих. Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше», — сообщил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь нового покрытия составит около 70 тысяч квадратных метров. Для этого потребуется порядка 11 тысяч тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Сезонный ремонт дорог в столице стартовал в ночь на 9 апреля. Планируется привести в порядок 17 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

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