Планируйте маршрут: Фрунзенскую набережную перекроют на два дня

Автомобилисты смогут выбрать в качестве альтернативного маршрута Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцу. Открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.

«Полное перекрытие участка набережной необходимо для устройства бесшовного дорожного покрытия. Для этого одновременно по всей ширине проезжей части будут работать шесть асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов. Всего в эти выходные на объекте будет задействовано порядка 300 единиц техники и более 600 рабочих. Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше», — сообщил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.