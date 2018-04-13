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07:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень

Осадков может и не быть, но облачно будет точно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 35% 758 мм рт. ст. 7 м/с

Выходные в Хабаровском крае будут облачными, местами с дождями и мокрым снегом на основной части региона и снегом на севере. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики Дальневосточного УГМС, осадки возможны и в субботу, и в воскресение.

Первый выходной день будет посвежее — юго-западный ветер подует со скоростью 9−14 м/с, а в воскресенье — со скоростью 6−11 м/с. Ночные температуры на юге края составят от -3 до +2°С, в центральной части — от -2 до -7 °С и на севере — от -8 до -13 °С. Днем столбик термометра поднимется на основной территории края до +7..+12 градусов, а на севере от +3 до +10°С.

 — В Хабаровске возможен дождь на всех выходных. Но, скорее всего, осадки начнутся в конце дня субботы и продолжатся до утра воскресенья. Впрочем, вероятность не очень большая, поскольку циклон в основном пройдет по северу, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС Галина Брынцева. Солнечными эти выходные точно не назовешь: даже если осадки обойдут краевой центр стороной, облачность точность будет.

В субботу будет дуть восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, в воскресенье юго-западный ветер с порывами до 5−10 м/с. Ночная температура составит -1−3 °С, дневная — от +7 до +9 градусов.

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