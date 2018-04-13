Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень
Осадков может и не быть, но облачно будет точно.
Осадков может и не быть, но облачно будет точно.
Выходные в Хабаровском крае будут облачными, местами с дождями и мокрым снегом на основной части региона и снегом на севере. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики Дальневосточного УГМС, осадки возможны и в субботу, и в воскресение.
Первый выходной день будет посвежее —
— В Хабаровске возможен дождь на всех выходных. Но, скорее всего, осадки начнутся в конце дня субботы и продолжатся до утра воскресенья. Впрочем, вероятность не очень большая, поскольку циклон в основном пройдет по северу, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС Галина Брынцева. Солнечными эти выходные точно не назовешь: даже если осадки обойдут краевой центр стороной, облачность точность будет.
В субботу будет дуть восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, в воскресенье
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