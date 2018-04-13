С начала года красноярцы вложили в банки более 3 млрд рублей

За первые два месяца 2018 года жители Красноярского края вложили в банки 2,7 млрд рублей, а взяли в кредит 2,2 млрд рублей. Такие данные предоставил краевой филиал Банка России.

По данным специалистов, общий кредитный портфель всех банков в Красноярском крае составил 290 млрд рублей. Для сравнения объем вкладов вырос до 304 млрд рублей.

«Большую часть кредитов — 128,5 млрд рублей — жители края взяли у банков по программам ипотечного кредитования. Ипотека остается драйвером кредитования населения», — рассказали в ЦБ.

По словам управляющего красноярским отделением Банка России Сергея Журавлева, динамика по кредитам и вкладам в начале года осталась положительной.

«Население постепенно наращивает сбережения, восстанавливает кредитную активность», — подытожил экономист.