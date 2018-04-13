Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
Турчинов об исторической ошибке Украины: "Многим не понравится"
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Мужчина неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С начала года красноярцы вложили в банки более 3 млрд рублей

Жители региона взяли кредитов меньше, чем сделали вкладов.

За первые два месяца 2018 года жители Красноярского края вложили в банки 2,7 млрд рублей, а взяли в кредит 2,2 млрд рублей. Такие данные предоставил краевой филиал Банка России.

По данным специалистов, общий кредитный портфель всех банков в Красноярском крае составил 290 млрд рублей. Для сравнения объем вкладов вырос до 304 млрд рублей.

«Большую часть кредитов — 128,5 млрд рублей — жители края взяли у банков по программам ипотечного кредитования. Ипотека остается драйвером кредитования населения», — рассказали в ЦБ.

По словам управляющего красноярским отделением Банка России Сергея Журавлева, динамика по кредитам и вкладам в начале года осталась положительной.

«Население постепенно наращивает сбережения, восстанавливает кредитную активность», — подытожил экономист.

В ЦБ отметили, что сберегательная активность жителей региона сохраняется и в условиях снижения ставок по вкладам. В январе они составляли в среднем 5,7%, а в феврале снизились до 5,5%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Красноярск и «Норникель» сделают город лучше
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Источник сообщил о крушении вертолета в Балтийском море
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь