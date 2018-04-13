С начала года красноярцы вложили в банки более 3 млрд рублей
Жители региона взяли кредитов меньше, чем сделали вкладов.
Жители региона взяли кредитов меньше, чем сделали вкладов.
За первые два месяца 2018 года жители Красноярского края вложили в банки 2,7 млрд рублей, а взяли в кредит 2,2 млрд рублей. Такие данные предоставил краевой филиал Банка России.
По данным специалистов, общий кредитный портфель всех банков в Красноярском крае составил 290 млрд рублей. Для сравнения объем вкладов вырос до 304 млрд рублей.
«Большую часть кредитов — 128,5 млрд рублей — жители края взяли у банков по программам ипотечного кредитования. Ипотека остается драйвером кредитования населения», — рассказали в ЦБ.
«Население постепенно наращивает сбережения, восстанавливает кредитную активность», — подытожил экономист.
В ЦБ отметили, что сберегательная активность жителей региона сохраняется и в условиях снижения ставок по вкладам. В январе они составляли в среднем 5,7%, а в феврале снизились до 5,5%.
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