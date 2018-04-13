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08:08 (мск), источник: VN.ru

Желтые цветы появились в лесу — их нельзя рвать

В лесостепи Здвинского и Барабинского районов Новосибирской области появились первые растения — горицвет весенний. Первые отдельные куртины этой ярко-зеленой травы с желтыми цветками заметили местные жители.

Источник: VN.ru

«Горицвет весенний (или адонис весенний) чаще появляется у подножий выбросов из нор барсуков. Эти цветы расцветают сразу после самых ранних сибирских первоцветов — кандыка или собачьего зуба, который часто называют подснежником», — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

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Ученые предупреждают, что срывать горицвет весенний крайне нежелательно, так как это может привести к гибели всего растения из-за нарушения циркуляции сока.

Добавим, что первоцветы — это раннецветущие растения, зацветающие в самом начале весны. Среди них много редких и охраняемых представителей флоры.

Увы, но из-за обилия снежного покрова в Новосибирской области остальные цветы в лесу появятся с большим опозданием. По мнению специалистов Сибирского ботанического сада, это случится только в последних числах апреля. «К сожалению, растительность в Новосибирской области очень скудная, — говорит заведующая лабораторией редких растений СО РАН Татьяна Фомина, — и весной это сильно бросается в глаза. Те, кто бывал в это время в Кузбассе или на Алтае, меня поймут».

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