Желтые цветы появились в лесу — их нельзя рвать

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«Горицвет весенний (или адонис весенний) чаще появляется у подножий выбросов из нор барсуков. Эти цветы расцветают сразу после самых ранних сибирских первоцветов — кандыка или собачьего зуба, который часто называют подснежником», — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Ученые предупреждают, что срывать горицвет весенний крайне нежелательно, так как это может привести к гибели всего растения из-за нарушения циркуляции сока.

Добавим, что первоцветы — это раннецветущие растения, зацветающие в самом начале весны. Среди них много редких и охраняемых представителей флоры.