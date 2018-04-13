Желтые цветы появились в лесу — их нельзя рвать
В лесостепи Здвинского и Барабинского районов Новосибирской области появились первые растения — горицвет весенний. Первые отдельные куртины этой
В лесостепи Здвинского и Барабинского районов Новосибирской области появились первые растения — горицвет весенний. Первые отдельные куртины этой
«Горицвет весенний (или адонис весенний) чаще появляется у подножий выбросов из нор барсуков. Эти цветы расцветают сразу после самых ранних сибирских первоцветов — кандыка или собачьего зуба, который часто называют подснежником», — говорит научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.
Ученые предупреждают, что срывать горицвет весенний крайне нежелательно, так как это может привести к гибели всего растения
Добавим, что первоцветы — это раннецветущие растения, зацветающие в самом начале весны. Среди них много редких и охраняемых представителей флоры.
Увы, но
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.