В челябинской школе, где детям стало плохо, возобновлены занятия

Решение о начале занятий было принято накануне на штабе с участием руководства главы района. В штабе приняли участие представители МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры, образования и здравоохранения района, директор школы.

Пробы воды и воздуха в образовательном учреждении не показали отклонений. Опасности для детей нет, поэтому занятия будут возобновлены.

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«ФедералПресс» ранее писал: утром 6 апреля из школы населенного пункта Нагайбакского района в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Девять детей из лечебного учреждения были выписаны почти сразу же, четверо детей находятся в лечебном учреждении.