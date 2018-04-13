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08:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В челябинской школе, где детям стало плохо, возобновлены занятия

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля, ФедералПресс. В челябинской школе, где дети упали в обморок на линейке, возобновляются занятия.

Решение о начале занятий было принято накануне на штабе с участием руководства главы района. В штабе приняли участие представители МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры, образования и здравоохранения района, директор школы.

Пробы воды и воздуха в образовательном учреждении не показали отклонений. Опасности для детей нет, поэтому занятия будут возобновлены.

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«ФедералПресс» ранее писал: утром 6 апреля из школы населенного пункта Нагайбакского района в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Девять детей из лечебного учреждения были выписаны почти сразу же, четверо детей находятся в лечебном учреждении.

Позже Управление Роспотребнадзора по Челябинской области связала плохое самочувствие школьников с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в учреждении, а также с проведением общешкольной линейки с присутствием большого количества детей в помещении, не предназначенном для подобных мероприятий.

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