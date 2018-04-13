В Прикамье открылся первый межрайонный онкоцентр

Собственный онкологический центр появился в Кунгуре. Для пациентов это означает одно — на лечение в краевую столицу ездить больше не придется.

20−25 пациентов в день может принимать новый онкологический центр Кунгура. Никакой суеты, отремонтированный кабинет и собственный врач. А раньше пришлось бы ехать в Пермь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yly0cSp3x8Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шесть районов закреплено за филиалом краевого онкодиспансера в Кунгуре. Его главная задача — подтвердить диагноз. Томографию, рентген, лабораторные исследования сделают в районной больнице, а в самом центре — начнут лечение.

Читайте также В Прикамье в течение года откроются семь межрайонных онкоцентров

Второй кабинет онкоцентра в Кунгуре отремонтирован, но пока пуст, главный аппарат, который здесь появится — инфузомат — это устройство для автоматического введения лекарственных препаратов. Это часть химиотерапии, за которой раньше приходилось ездить в Пермь.

Онкоцентры — это второй уровень новой системы выявления и лечения онкологии. Первый — обычные поликлиники, их задача выявить патологию на ранней стадии. Третий — краевой диспансер — для сложных и трудных случаев. Всего будет создано семь межрайонных онкоцентров.

Вадим Плотников, главный врач Пермского краевого онкологического диспансера: «Два раза в месяц сюда будут выезжать комплексные онкологические бригады, которые будут включать в себя онколога, гинеколога, маммолога, химиотерапевта, они будут осуществлять и первичный прием, и диспансерные наблюдения».

На сегодняшний день в крае 65 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. С момента обнаружения до начала лечения проходит в среднем 30 дней. Губернатор Максим Решетников поставил задачу сократить срок до 14.

Янина Калина, заместитель министра здравоохранения Пермского края: «Перед нами поставлена задача Максимом Геннадьевичем Решетниковым, федеральным Минздравом — изменить организацию медицинской помощи по онкологии. И самое главное, цель, которую мы решаем, — снизить смертность от онкологических заболеваний. Сейчас она в структуре смертности 14% занимает».