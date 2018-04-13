Военные саперы предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии
Самара. 13 марта.
Самара. 13 марта.
«Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, где проживают более 11 тыс. человек», — сказал сотрудник
Сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более 10 групповых подрывов на затороопасных участках протяженностью 1,5 км, в общей сложности заложив под лед тонну тротила.
В прошлом году военным не приходилось выполнять подрыв льда в Башкирии, уточнил сотрудник
В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков, отметил собеседник агентства. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда на участках протяженностью около 4 км.
По информации
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