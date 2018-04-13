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08:18 (мск), источник: Интерфакс

Военные саперы предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии

Самара. 13 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии, обезопасив от подтопления близлежащие населенные пункты, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

«Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, где проживают более 11 тыс. человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

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Сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более 10 групповых подрывов на затороопасных участках протяженностью 1,5 км, в общей сложности заложив под лед тонну тротила.

В прошлом году военным не приходилось выполнять подрыв льда в Башкирии, уточнил сотрудник пресс-службы.

В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков, отметил собеседник агентства. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда на участках протяженностью около 4 км.

По информации пресс-службы округа, помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией готовы оказать 5 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники ЦВО. Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

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08:27 (мск)© Ньюстюб
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