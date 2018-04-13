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08:21 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали, когда в Омской области прекратится снегопад

Омичи, вышедшие на улицу сегодня утром, были огорошены толстым слоем снега, покрывшим все вокруг. Снегопад начался вчера вечером и не прекращается до сих пор.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «СуперОмску» в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопад ожидается в течение всего сегодняшнего дня.

«Над нами циклон проходил всю ночь, сейчас он проходит, поэтому у нас осадки в виде снега. В течение дня снег еще будет идти. К концу дня циклон устремится на северо-восток, и в тылу должно похолодать», — пояснила синоптик Ольга Демидова.

Сервис Ventusky четко показывает, что над Омской областью завис циклон. Согласно сервису, Омск окажется в эпицентре циклона сегодня около 12:00, однако после этого циклон постепенно сместится. К 15:00 снегопад должен ослабеть, к 18:00 циклон покинет Омск, а к 21:00 и всю Омскую область.

Отметим, прогноз погоды актуален на время публикации.

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