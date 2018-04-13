На ТЭЦ-1 взорвали старую дымовую трубу
Её больше нет.
Её больше нет.
На ТЭЦ-1 взорвали старую дымовую трубу. Конструкцию начали разбирать ещё 2 марта. За месяц рабочие вручную свалили 65 метров сооружения, а остаток высотой в 40 метров решили уничтожить направленным взрывом.
Операция заняла несколько секунд, и уже в скором времени на месте старой трубы поставят новую, высотой 275 метров.
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