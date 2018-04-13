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10:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Дорогостоящие операции в Приморье можно сделать бесплатно

Если поставлен грозный диагноз, не надо отчаиваться. Многие болезни, считавшиеся безнадежными, сегодня могут быть излечены с помощью высоких технологий. Причем абсолютно бесплатно для пациента. Но если раньше больным нередко приходилось «выбивать» квоты и месяцами ждать своей очереди, то сейчас высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить и по полису обязательного медицинского страхования.

Источник: ДЕЙТА

Большую работу ведет департамент здравоохранения Приморского края по направлению пациентов на различные виды ВМП в рамках краевой государственной программы по развитию здравоохранения в Приморье. Краевой бюджет финансирует виды ВМП на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

Как рассказала начальник отдела мониторинга реализации госзадания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медпомощи департамента здравоохранения Ирина Новичихина, если речь идет о прохождении лечения в федеральных медицинских учреждениях за счет федерального бюджета, то решение о направлении больного принимает независимая комиссия отбора пациентов при департаменте. Заседания подобного рода проходят стабильно 2−3 раза в неделю. Нуждающиеся же в ВМП, включенной в базовую программу обязательного страхования, напрямую направляются лечащими врачами в принимающие медицинские организации.

Доступна приморцам и компенсация на оплату проезда к месту получения ВМП и обратно. С этой точки зрения, пациенты делятся на граждан, которые являются федеральными льготниками и тех, кто таковыми не является. Для первой категории, если медицинская организация назначила им дату госпитализации, сотрудники департамента здравоохранения заполняют утвержденные еще Минсоцразвития приложения определенной формы — направление к месту лечения и талон № 2. С этими документами пациент едет в приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, который должен оплатить ему дорогу туда и обратно.

Если гражданин федеральным льготником не является, он отправляется к месту лечения за свой счет, но постфактум, т.е. после получения ВМП и возвращения в родной регион, на основании выписки из федеральной клиники он имеет право на компенсацию проезда. Публичные обязательства по обеспечению данного права переданы Приморскому краевому онкологическому диспансеру, Приморской краевой клинической больнице № 1, Краевому клиническому центру специализированных видов медицинской помощи и Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице.

Дмитрий Санников.

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