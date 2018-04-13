Дорогостоящие операции в Приморье можно сделать бесплатно

Большую работу ведет департамент здравоохранения Приморского края по направлению пациентов на различные виды ВМП в рамках краевой государственной программы по развитию здравоохранения в Приморье. Краевой бюджет финансирует виды ВМП на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

Как рассказала начальник отдела мониторинга реализации госзадания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медпомощи департамента здравоохранения Ирина Новичихина, если речь идет о прохождении лечения в федеральных медицинских учреждениях за счет федерального бюджета, то решение о направлении больного принимает независимая комиссия отбора пациентов при департаменте. Заседания подобного рода проходят стабильно 2−3 раза в неделю. Нуждающиеся же в ВМП, включенной в базовую программу обязательного страхования, напрямую направляются лечащими врачами в принимающие медицинские организации.