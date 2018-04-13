Стало известно когда в Башкирии начнется нашествие клещей
Об этом рассказали в региональном минздраве.
Об этом рассказали в региональном минздраве.
Вскоре последний снег в республике растает и начнется уже привычный для жителей Башкирии сезон активности клещей. В региональном минздраве сообщают, что первая волна нашествия клещей начинается, когда почва прогреется до 5−7 градусов. Наибольшее количество укусов медики фиксируют в
Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу, подчеркнули в
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