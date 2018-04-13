Стало известно когда в Башкирии начнется нашествие клещей

Вскоре последний снег в республике растает и начнется уже привычный для жителей Башкирии сезон активности клещей . В региональном минздраве сообщают, что первая волна нашествия клещей начинается, когда почва прогреется до 5−7 градусов. Наибольшее количество укусов медики фиксируют в мае-июне. Второй пик активности кровососущих приходится на конец августа — начало сентября.

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу, подчеркнули в пресс-службе минздрава Башкирии.