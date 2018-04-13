У сельского храма в Хабаровском крае появился купол
У строящегося храма блаженной Ксении Петербургской в селе Некрасовка Хабаровского района появился купол. Его установили на колокольню при помощи подъёмного крана.
У строящегося храма блаженной Ксении Петербургской в селе Некрасовка Хабаровского района появился купол. Его установили на колокольню при помощи подъёмного крана.
Купол и крест, который возвышается на нём, освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Как сообщает
«Крест будет своим сиянием привлекать тех, кто живёт на этой земле, и тех, кто приезжает сюда. Сегодня мы с особой радостью молимся о том, чтобы Господь помог нам закончить строительство этого храма. Надеюсь, каждый из вас примет деятельное участие в завершении строительства — молитвой и своим трудом», — отметил в своём обращении к прихожанам будущего храма митрополит.
С наступлением холодов работы приостановили и возобновили весной 2011-го. На возведение постоянно не хватает денег, поскольку все работы проводят за счёт пожертвований. Как писало РИА «Восток-Медиа», чтобы ускорить строительство и увеличить сборы в августе 2017 года настоятель прихода и поселковые власти включили в квитанции жителей строчку пожертвований на храм, однако люди восприняли это негативно. В Хабаровской епархии такой подход священнослужителя не одобрили.
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