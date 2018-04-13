У сельского храма в Хабаровском крае появился купол

Купол и крест, который возвышается на нём, освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Как сообщает пресс-служба епархии, на церемонию будущие прихожане храма и священнослужители из соседних поселений и приходов дальневосточной столицы.

«Крест будет своим сиянием привлекать тех, кто живёт на этой земле, и тех, кто приезжает сюда. Сегодня мы с особой радостью молимся о том, чтобы Господь помог нам закончить строительство этого храма. Надеюсь, каждый из вас примет деятельное участие в завершении строительства — молитвой и своим трудом», — отметил в своём обращении к прихожанам будущего храма митрополит.

Храм в Некрасовке располагается в бывшем сельском магазине. В 2002 году по благословению архиепископа Хабаровского и Приамурского Марка был установлен поклонный крест на месте строительства нового храма. Только в июне 2010 года началось возведение. Тогда на месте будущей стройки заложили фундамент, завезли металлоконструкции и кирпич.