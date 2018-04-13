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08:32 (мск), источник: VN.ru

Умер самый принципиальный гаишник Новосибирска

Инспектор ГИБДД Александр Бугурнов, известный в Новосибирске своей принципиальностью, скончался в возрасте 48 лет. Причина смерти — сердечно-сосудистое заболевание.

Информацию о смерти капитана Бугурнова VN.ru подтвердил начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. Время и место похорон пока неизвестно.

Капитан Бугурнов несколько лет назад пострадал из-за своей принципиальности. В 2006 году инспектора ГИБДД суд признал виновным и приговорил к четырем годам условного лишения свободы. Тогда гаишник посмел остановить и задержать пьяного районного прокурора. Это случилось на площади Калинина. Таким образом автоинспектор создал беспрецедентную правовую практику: если гаишник останавливает машину с пьяным водителем, а за рулем которой простой человек, то под суд идет шофер. Если же за рулем прокурор, то судят инспектора.

В 2007 году Александра Бугурнова полностью оправдали. Однако до сих пор сотрудники ГИБДД не имеют права проверять прокурорских работников и судей на состояние опьянения.

В 2015 году Александр Бугурнов отличился еще раз. Он ехал со своей супругой на личном автомобиле и стал свидетелем ДТП, произошедшего на остановке общественного транспорта «Улица Воинская». Отъезжающий от остановки водитель рейсового автобуса не заметил, как задней дверью зажало ногу одному из пассажиров, не успевшему покинуть салон. Автобус протащил пенсионера по земле несколько метров.

Быстро сориентировавшись, капитан Бугурнов остановил автобус, преградив ему дорогу своей машиной. Как выяснилось позже, водитель не видел, что произошло — пострадавший попал в так называемую «слепую зону», не видимую в зеркало заднего вида. Если бы не своевременная помощь «принципиального гаишника», пенсионер мог получить тяжелые травмы или погибнуть.

«Вызвав на место происшествия скорую помощь и своих коллег, капитан Александр Бугурнов опросил участников ДТП и дождался прибытия врачей и экипажа ДПС», — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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