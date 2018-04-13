Умер самый принципиальный гаишник Новосибирска
Инспектор ГИБДД Александр Бугурнов, известный в Новосибирске своей принципиальностью, скончался в возрасте 48 лет. Причина смерти —
Инспектор ГИБДД Александр Бугурнов, известный в Новосибирске своей принципиальностью, скончался в возрасте 48 лет. Причина смерти —
Информацию о смерти капитана Бугурнова VN.ru подтвердил начальник
Капитан Бугурнов несколько лет назад пострадал
В 2007 году Александра Бугурнова полностью оправдали. Однако до сих пор сотрудники ГИБДД не имеют права проверять прокурорских работников и судей на состояние опьянения.
В 2015 году Александр Бугурнов отличился еще раз. Он ехал со своей супругой на личном автомобиле и стал свидетелем ДТП, произошедшего на остановке общественного транспорта «Улица Воинская». Отъезжающий от остановки водитель рейсового автобуса не заметил, как задней дверью зажало ногу одному из пассажиров, не успевшему покинуть салон. Автобус протащил пенсионера по земле несколько метров.
Быстро сориентировавшись, капитан Бугурнов остановил автобус, преградив ему дорогу своей машиной. Как выяснилось позже, водитель не видел, что произошло — пострадавший попал в так называемую «слепую зону», не видимую в зеркало заднего вида. Если бы не своевременная помощь «принципиального гаишника», пенсионер мог получить тяжелые травмы или погибнуть.
«Вызвав на место происшествия скорую помощь и своих коллег, капитан Александр Бугурнов опросил участников ДТП и дождался прибытия врачей и экипажа ДПС», — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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