Анвару Гатиятулину предложили достойный контракт
Главному тренеру челябинской хоккейной команды «Трактор» Анвару Гатиятулину предложили продлить контракт еще на два года.
Главному тренеру челябинской хоккейной команды «Трактор» Анвару Гатиятулину предложили продлить контракт еще на два года.
Об этом сообщил генеральный менеджер команды Евгений Губарев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«Действительно, мы получили во время игр
По слова хоккейного функционера, Анвару Гатиятулину сделали достойное предложение, рассчитанное на два сезона.
«В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года. Приступаем к ведению переговоров», — подчеркнул генеральный менеджер «Трактора».
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