Анвару Гатиятулину предложили достойный контракт

Об этом сообщил генеральный менеджер команды Евгений Губарев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта. Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы клуб не рассматривал. Все внимание было нацелено исключительно на хоккей», — подтвердил Евгений Губарев.

По слова хоккейного функционера, Анвару Гатиятулину сделали достойное предложение, рассчитанное на два сезона.