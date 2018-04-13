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08:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Анвару Гатиятулину предложили достойный контракт

Главному тренеру челябинской хоккейной команды «Трактор» Анвару Гатиятулину предложили продлить контракт еще на два года.

Об этом сообщил генеральный менеджер команды Евгений Губарев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта. Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы клуб не рассматривал. Все внимание было нацелено исключительно на хоккей», — подтвердил Евгений Губарев.

По слова хоккейного функционера, Анвару Гатиятулину сделали достойное предложение, рассчитанное на два сезона.

«В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года. Приступаем к ведению переговоров», — подчеркнул генеральный менеджер «Трактора».

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