В Прикамье зафиксирован первый случай кори за последние два года
Медики констатировали, что заболеванию оказался подвержен двухлетний не привитый ребёнок.
Медики констатировали, что заболеванию оказался подвержен двухлетний не привитый ребёнок.
В Пермском крае зарегистрирован лабораторно подтверждённый случай кори у двухлетнего ребёнка. В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия: организована вакцинация, медицинское наблюдение за контактными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Известно, что мальчик был не привит. Сейчас он уже здоров. Эпидемиологи просят не забывать, что корь — это опасное вирусное инфекционное заболевание, имеющее высокий уровень смертности. Особенно это касается детей. Заболевание передаётся
Выявленный в 2018 году случай кори является первым за последние два года. В 2013 году в Прикамье было шесть случаев, в 2014 — два, в 2015 — один. В 2016—2017 годах краю удалось переломить ситуацию и предотвратить заболеваемость.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.