В Прикамье зафиксирован первый случай кори за последние два года

В Пермском крае зарегистрирован лабораторно подтверждённый случай кори у двухлетнего ребёнка. В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия: организована вакцинация, медицинское наблюдение за контактными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Известно, что мальчик был не привит. Сейчас он уже здоров. Эпидемиологи просят не забывать, что корь — это опасное вирусное инфекционное заболевание, имеющее высокий уровень смертности. Особенно это касается детей. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Каждый не привитый человек находится в зоне риска. Болезнь опасна развитием осложнений и смертельным исходом. Выход один — вакцинация.