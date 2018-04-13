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08:48 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье зафиксирован первый случай кори за последние два года

Медики констатировали, что заболеванию оказался подвержен двухлетний не привитый ребёнок.

В Пермском крае зарегистрирован лабораторно подтверждённый случай кори у двухлетнего ребёнка. В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия: организована вакцинация, медицинское наблюдение за контактными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Известно, что мальчик был не привит. Сейчас он уже здоров. Эпидемиологи просят не забывать, что корь — это опасное вирусное инфекционное заболевание, имеющее высокий уровень смертности. Особенно это касается детей. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Каждый не привитый человек находится в зоне риска. Болезнь опасна развитием осложнений и смертельным исходом. Выход один — вакцинация.

Выявленный в 2018 году случай кори является первым за последние два года. В 2013 году в Прикамье было шесть случаев, в 2014 — два, в 2015 — один. В 2016—2017 годах краю удалось переломить ситуацию и предотвратить заболеваемость.

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