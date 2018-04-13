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08:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали о задержке и отмене своих рейсов.

Источник: Башинформ

Судя по информации на онлайн-табло, отменен рейс авиакомпании «РусЛайн» в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», в Краснодар и Нерюнгри, которые должна была выполнить авиакомпания «Алроса».

Официальной информации о причинах отмены полетов от перевозчиков нет.

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