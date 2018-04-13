В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали о задержке и отмене своих рейсов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали о задержке и отмене своих рейсов.
Судя по информации на
Официальной информации о причинах отмены полетов от перевозчиков нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.