Большинство нижегородцев просят вернуть маршруты Т-72, Т-55, Т-35 по итогам «горячей линии» в горадминистрации

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации города по итогам брифинга с участием главы города Владимира Панова 12 апреля 2018 года.

Эти три маршрута набрали больше всего голосов (по 300−500) в течение месяца, пока работала «горячая линия». Кроме того, пассажиры просят оставить три других пока еще действующих маршрута на линии.

Самыми востребованными автобусами, по итогам обращений, оказались Т-40,Т-37, Т-76, они набрали по 450−600 голосов.

На брифинге Панов заметил, что порядка 1,5 тысячи обращений поступило по вопросу увеличения интервалов движения некоторых автобусов. Всего нижегородцы высказали более 10,5 тысяч предложений по работе общественного транспорта в городе.

«Вся статистика подготовлена, весь реестр обращений вычищен, все повторы убраны. Информация передана в компанию “Строй инвест проект”, которая является подрядчиком и разрабатывала комплексную транспортную схему (КТС). На следующей неделе они должны будут отдать заключение, где будут предложения после обработки всех обращений жителей и будет готова рабочая версия маршрутной сети, которую мы начнем показывать жителям. И в каждом районе начнется публичное обсуждение» Панов

Он также добавил, что если жители просят вернуть маршруты, то это возможно, но с другой нумерацией. Внутренняя работа по обращениям жителей дает правильную обратную связь, отметил он. «У нас есть еще одна компания, которую рекомендовало министерство транспорта Нижегородской области. Она предложила свои услуги по экспертизе маршрутной сети, на следующей неделе должна дать свое заключение. Таким образом, оценка маршрутной сети пройдет через две компании», — сказал он. Название компании мэр не уточнил.