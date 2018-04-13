Хабаровские археологи нашли ещё один киинский петроглиф

Сотрудники научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края опубликовали фотографию ещё одного петроглифа, найденного экспедицией в прошлом году. Ранее неизвестное учёным изображение на камне обнаружено в Киинском комплексе у места Чёртов плёс, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Центре ОПИК.



Напомним, рисунки примерным возрастом около 5−6 тысяч лет найдены в ходе совместной экспедиции с учёными института археологии Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Древнее изображение — антропоморфная личина, которую многовековое воздействие льда, воды и ветра сделали еле различимым.

— Киинские зооморфные изображения и личины-маски по технике выполнения и иконографическим особенностям схожи с известными петроглифами Сикачи-Аляна и Шереметьево, что позволяет считать эти памятники единой самобытной традицией первобытного творчества на Дальнем Востоке, — говорит заведующий сектором археологии КГБУК «НПЦ по ОПИК» Артур Ласкин.