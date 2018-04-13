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10:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские археологи нашли ещё один киинский петроглиф

Рисунок на базальтовой скале сделан около 6 тысяч лет назад.

Сотрудники научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края опубликовали фотографию ещё одного петроглифа, найденного экспедицией в прошлом году. Ранее неизвестное учёным изображение на камне обнаружено в Киинском комплексе у места Чёртов плёс, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Центре ОПИК.

Напомним, рисунки примерным возрастом около 5−6 тысяч лет найдены в ходе совместной экспедиции с учёными института археологии Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Древнее изображение — антропоморфная личина, которую многовековое воздействие льда, воды и ветра сделали еле различимым.

— Киинские зооморфные изображения и личины-маски по технике выполнения и иконографическим особенностям схожи с известными петроглифами Сикачи-Аляна и Шереметьево, что позволяет считать эти памятники единой самобытной традицией первобытного творчества на Дальнем Востоке, — говорит заведующий сектором археологии КГБУК «НПЦ по ОПИК» Артур Ласкин.

— С наскальными изображениями связано и древнее поселение, располагавшееся когда-то на террасе, вверху скального выступа с петроглифами. Здесь зафиксировано 28 жилищных западин, относящихся к эпохе неолита, железному веку и раннему средневековью, обнаруженные в процессе археологической разведки артефакты (орудия труда и фрагменты керамических сосудов) неолитического времени дают основание датировать той же эпохой и петроглифы, за исключением одного, выполненного минеральной краской — видимо, в эпоху раннего металла.

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