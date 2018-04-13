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08:45 (мск), источник: Sputnik.md

Пугающие тенденции: к чему приведет Молдову отток умов и рабочих рук

Председатель Ассоциации социологов и демографов в интервью Sputnik Молдова назвал угрожающей ситуацию с миграцией трудоспособного населения из республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Иногда бывает и так, что бегство — это единственно верный путь. Пусть душа и сердце заунывно твердят о том, что с родиной связаны самые яркие моменты жизни, что человеку, которому пусть и не очень хорошо живется в Молдове, трудно будет где-то за рубежом без друзей, знакомых, близких людей, разум и язык денежных знаков выигрывают в этом непростом нравственном поединке.

Свидетельство тому — сотни тысяч граждан, которые покинув родину, не нашли себя в новой, независимой Молдове, за которую так боролись. Штрих к печальному портрету — десятки тысяч «выжатых девяностыми» уехавших за рубеж наших сограждан, аккорд к грустной симфонии — молодежь, которая открыто заявляет, что учится лишь ради вузовской «корочки», и после отгремевших выпускных в университетах садится на все возможные виды транспорта, увозящего ее навсегда в Россию, страны ЕС, Канаду, Израиль, США.

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Между тем молдавские политики из года в год с истым упорством твердят, что именно им удастся возродить страну, что они откроют тысячи рабочих мест, возродят экономику, приведут республику к «светлому будущему». На деле — все большее разочарование граждан, подтвержденное социологами: 80 процентов жителей Молдовы заявляют, как по часам, во всех соцопросах, что республика движется в неправильном направлении, а большинство опрошенных (порядка 60 процентов) вообще недовольны уровнем жизни. Тут, как говорится, не хочешь, а сбежишь…

Кто будет думать, строить и копать?

Те из пожилых людей, кто сегодня справедливо жалуется на небольшие пенсии и не подозревают, что уже через 10−15 лет в республике и такие социальные выплаты могут стать большой роскошью. Уже сегодня на одного работающего гражданина приходится один пенсионер. Если темпы миграции граждан продолжатся, ситуация рискует стать катастрофической.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у эксперта: кто будет поднимать экономику Молдовы, если сегодня «умы» и «руки» бегут из нее?

Ответ на этот непростой вопрос в эксклюзивном комментарии для Sputnik дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

«Сегодня 600 тысяч квалифицированных работников из агропромышленного комплекса Молдовы трудятся не дома. Я не говорю уже о специалистах из промышленности, подавляющее большинство которых также возрождают экономику других стран, навсегда уехав из Молдовы. Сегодняшний уровень промышленного производства составляет лишь 15 процентов от той мощи, которой обладала Молдавская ССР», — подчеркнул Мокану.

По словам социолога, на сегодняшний день уровень трудовой миграции в Молдове — самый высокий в регионе, даже по сравнению с соседними странами. Уже сегодня в государстве ощущается острая нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве, особенно в северных районах республики. В других отраслях экономики Молдовы хороших специалистов уже сейчас практически можно «пересчитывать по пальцам».

«Еще одним фактором, заставляющим специалистов убегать из Молдовы становится отсутствие финансовой и политической стабильности, предсказуемости жизни хотя бы на несколько лет. Люди устали от кидания политиков из крайности в крайность, категорически не хотят работать за символическую оплату. Тенденция бегства специалистов из Молдовы сегодня — просто угрожающая», — заверил Мокану.

По словам эксперта, ситуация может привести к тому, что вскоре на молдавских полях будут работать выходцы из стран Африки и Средней Азии, люди других расс, других религий, что приведет к значительному изменению устоявшегося этнокультурного разнообразия страны.

«Все говорит о том, что Молдова вскоре может окончательно остаться без врачей, без учителей, без интеллигенции, без молодежи. Возможно лишь этот фактор будет способен встряхнуть правительство, дать ему понять, что так дальше дела в экономике идти не могут», — подчеркнул социолог.

Потерянное поколение или счастливчики

«Молодежь, сегодня уезжающую из Молдовы, можно назвать навсегда потерянной для экономики республики, но ни в коем случае — не потерянным поколением. В отличие от своих родителей, они вообще не верят в доводы политиков о светлом будущем, они хотят жить нормально сегодня. Поэтому, совершенно естественно, стремятся реализовать свои знания и умения там, где за это платят, хоть сколь-либо достойно», — заявил социолог.

Тщетны попытки многих молодых специалистов, которых нельзя упрекнуть в отсутствии любви к своей земле и стремлении остаться здесь, найти работу на родине. Социолог заявляет: экономика Молдовы разрушена, вузы ежегодно выпускают специалистов, на которых не предусмотрено число рабочих мест. Мелкие промышленные производства, где трудится по 25−50 работников, давно укомплектованы штатом. Таким образом, по словам Мокану, в ближайшие годы тенденция оттока молодых специалистов за рубеж не только не прекратится, а может значительно усилиться.

За рубежом у молодых людей есть возможность участвовать в конкурсах на соискание рабочего места, на деле показать свои знания и умения, трудоустроиться без «руки кумэтру», честно трудиться, со временем приобретая нормальное жилье, устраивая жизнь.

«У нас же в Молдове приобретение квартиры “на одну зарплату” становится просто несбыточной мечтой», — подытожил Мокану.

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