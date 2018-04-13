В Беларуси предлагают запретить торговлю в электричках

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают запретить разносную торговлю продуктами питания, иными товарами в поездах региональных линий экономкласса и городских линий. Это предусмотрено проектом постановления о внесении дополнений и изменений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования, который размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения, сообщает БЕЛТА.