В Беларуси предлагают запретить торговлю в электричках
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают запретить разносную торговлю продуктами питания, иными товарами в поездах региональных линий экономкласса и городских линий. Это предусмотрено проектом постановления о внесении дополнений и изменений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования, который размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения, сообщает БЕЛТА.
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