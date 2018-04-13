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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Май в этом году будет существенно теплее, чем в прошлом году — Гидрометцентр России

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Май в этом году будет существенно теплее, чем в прошлом году, рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако отметил, что похолодание и понижение температуры до отрицательных значений в мае прогнозируются, пишет «Российская газета».

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Источник: Башинформ

В ближайшие дни по Центральной России будет стоять морозная по ночам и ясная погода днем. Синоптики не обещают быстрого потепления. В дневные часы температура будет стремиться к +20 градусам, с сохранением ночных заморозков до -5 градусов. Двадцатиградусные отметки прогнозируются в третьей декаде апреля. Осадки, в том числе в виде снега, ожидаются вплоть до первой половины мая по всей стране.

В этом году таяние снега на европейской территории России задержалось. Обычно наиболее интенсивный период приходится на последнюю декаду марта. Снег окончательно растает дней через 10, к 20—25 апреля.

Но долгое таяние снега и ночные морозы не задержат наступление весны, заверил Роман Вильфанд. На европейской территории страны прогнозируется теплый май. По предварительным оценкам, температура будет около и выше нормы.

Директор Гидрометцентра не рекомендовал автомобилистам спешить с заменой зимней резины на летнюю. Садоводам посоветовал подождать с посадками еще месяц. Со второй декады мая риски заморозить посевы значительно меньше.

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