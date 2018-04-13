Жителей Уфы приглашают присоединиться к забегу «Гонка героев»

12 мая в Уфимском районе, на территории Николаевской поляны, пройдет открытие первого сезона «Гонки героев». Организаторы акции рассказали, что участников забега ждет полоса препятствий (24 труднейших испытания, начиная от многометровой рампы с канатами «Эверест» и заканчивая трамплином «Прыжок в бездну») протяженностью в 3 километра. Приглашают всех жителей республики присоединиться к акции, главное — заранее зарегистрироваться на сайте организаторов.

Потренироваться перед забегом можно уже сейчас: в парке Лесоводов каждую среду в 20.00 и каждое воскресенье в 10.00 проходят усиленные тренировки, в которых может принять участие любой желающий абсолютно бесплатно.