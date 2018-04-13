Посетителям «Столбов» начнут выдавать «Паспорт безопасности туриста»

Такое решение приняли в ГУ МЧС по краю. «Паспорт» представляет собой 36-страничную брошюру, где даны рекомендации по безопасному поведению в лесу и на природе. Гости заповедника узнают, как правильно вести себя при встрече с дикими животными и ядовитыми змеями, при сплавах по горным рекам, как ориентироваться в лесу. Кроме того, в издании будут опубликованы телефоны экстренных служб и правила регистрации туристических групп.