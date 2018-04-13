Посетителям «Столбов» начнут выдавать «Паспорт безопасности туриста»
В заповеднике «Столбы» теперь можно будет получить «Паспорт безопасности туриста».
В заповеднике «Столбы» теперь можно будет получить «Паспорт безопасности туриста».
Такое решение приняли в ГУ МЧС по краю. «Паспорт» представляет собой 36-страничную брошюру, где даны рекомендации по безопасному поведению в лесу и на природе. Гости заповедника узнают, как правильно вести себя при встрече с дикими животными и ядовитыми змеями, при сплавах по горным рекам, как ориентироваться в лесу. Кроме того, в издании будут опубликованы телефоны экстренных служб и правила регистрации туристических групп.
Получить «Паспорт безопасности туриста» можно будет на отдельном посту спасателей на территории «Столбов». Также в ведомстве напомнили, что пост работает ежедневно. Там дежурят четыре сотрудника краевого учреждения «Спасатель», которые в любой момент окажут помощь пострадавшим туристам.
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