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13:29 (мск), источник: Кубань 24

На Радоницу в Краснодарском крае запустят дополнительный транспорт

Для православных христиан 17 апреля — день поминовения усопших. На Кубани объявлен выходной.

Люди отправятся на кладбища, чтобы почтить память своих родных и близких. Чтобы добираться было удобнее, по всему краю организуют дополнительный транспорт.

В Краснодаре он начнет курсировать 14 апреля. Кроме привычных маршрутов, всех желающих будут развозить еще четыре автобуса и троллейбус. Они свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.

Рейсы будут отправляться от улицы Калинина, 3-й Целиноградской, Валерия Гассия, а также из Комсомольского микрорайона и от стадиона «Кубань». Станет больше и трамваев. Кроме того, по территории самого погоста будет ездить автобус № 6 — от Центральной аллеи до улицы Круговой. Что касается личных авто, в эти дни заехать на кладбище можно будет с улицы 2-й Линии, а выехать — в сторону улицы Красных Партизан.

Временные дополнительные маршруты появятся в большинстве городов и станиц края. Например, в Сочи их будет 16, а в Ленинградской все автобусы будут подвозить людей к кладбищу. Подробное расписание есть на сайтах местных администраций.

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