На Радоницу в Краснодарском крае запустят дополнительный транспорт
Для православных христиан 17 апреля — день поминовения усопших. На Кубани объявлен выходной.
Для православных христиан 17 апреля — день поминовения усопших. На Кубани объявлен выходной.
Люди отправятся на кладбища, чтобы почтить память своих родных и близких. Чтобы добираться было удобнее, по всему краю организуют дополнительный транспорт.
В Краснодаре он начнет курсировать 14 апреля. Кроме привычных маршрутов, всех желающих будут развозить еще четыре автобуса и троллейбус. Они свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.
Рейсы будут отправляться от улицы Калинина, 3-й Целиноградской, Валерия Гассия, а также из Комсомольского микрорайона и от стадиона «Кубань». Станет больше и трамваев. Кроме того, по территории самого погоста будет ездить автобус № 6 — от Центральной аллеи до улицы Круговой. Что касается личных авто, в эти дни заехать на кладбище можно будет с улицы 2-й Линии, а выехать — в сторону улицы Красных Партизан.
Временные дополнительные маршруты появятся в большинстве городов и станиц края. Например, в Сочи их будет 16, а в Ленинградской все автобусы будут подвозить людей к кладбищу. Подробное расписание есть на сайтах местных администраций.
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