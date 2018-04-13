На Радоницу в Краснодарском крае запустят дополнительный транспорт

Люди отправятся на кладбища, чтобы почтить память своих родных и близких. Чтобы добираться было удобнее, по всему краю организуют дополнительный транспорт.

В Краснодаре он начнет курсировать 14 апреля. Кроме привычных маршрутов, всех желающих будут развозить еще четыре автобуса и троллейбус. Они свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.

Рейсы будут отправляться от улицы Калинина, 3-й Целиноградской, Валерия Гассия, а также из Комсомольского микрорайона и от стадиона «Кубань». Станет больше и трамваев. Кроме того, по территории самого погоста будет ездить автобус № 6 — от Центральной аллеи до улицы Круговой. Что касается личных авто, в эти дни заехать на кладбище можно будет с улицы 2-й Линии, а выехать — в сторону улицы Красных Партизан.