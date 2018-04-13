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10:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Сочинский отельер, напавший на «Ревизорро», обвинил программу в антисанитарии

В гостиничном комплексе «Бридж Резорт» прокомментировали конфликт с журналистами программы «Ревизорро».

«Сотрудники телевизионной программы “Ревизорро” 8 апреля в 18:04 без предоставления предупреждения собственнику отеля о проведении видеосъемки ворвались на территорию частной собственности и стали производить съемку производственного процесса в закрытых служебных помещениях. В связи с незаконным нахождением посторонних лиц в служебных помещениях объекта, после неоднократных предупреждений сотрудниками ГК “Бридж Резорт” о запрете проведения видеосъемки сотрудники программы вынуждены были покинуть служебные помещения», — говорится в сообщении, опубликованном на странице отеля в Instagram.

По мнению отельеров, журналисты нарушили требования внутриобъектового и пропускного режимов, утвержденных антитеррористическим паспортом объекта.

«Члены команды “Ревизорро” не предъявили санитарные книжки, имели на себе ювелирные изделия, часы и браслеты. Имели неполный комплект санитарной одежды, а ту что имели, впопыхах одевали не находясь еще в санитарной зоне. Тем самым они создавали риск загрязнения готовых продуктов питания и попадание туда посторонних предметов», — отметили в отеле.

Уточняется, что съемочная группа пришла за 20 минут до начала ужина, когда в отеле находилось более 1,2 тыс. гостей. В этой ситуации был риск опоздать с оказанием данной услуги, так как в течение 20 минут сотрудники программы не давали работать поварам, а после посещения кухни несанкционированными лицами пришлось проводить повторную санитарную обработку.

Как сообщали Юга.ру, съемочная группа «Ревизорро» пришла с инспекцией в отель «Бридж Резорт». На журналистов напали, забрали карты памяти и удалили материалы с проверкой комплекса.

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