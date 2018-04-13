На Кубани в предстоящие выходные выпадет мокрый снег

Температура воздуха ночью 6−11°С тепла, днем +13−18°С, местами по югу потеплеет до +23°С. Ветер восточных направлений, местами порывы достигнут 15 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.



Небольшие осадки прогнозируются в утренние и вечерние часы на Черноморском побережье. В районе Новороссийска ветер усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9−14°С тепла, днем +17−22°С.



В Краснодаре — малооблачно. Днем отметки термометров покажут +19°С, ночью +8°С. В выходные в краевой столице дожди не ожидаются.



В субботу и воскресенье в горах Кубани выпадет мокрый снег, ожидаются заморозки до -4°С. В целом по региону днем температура воздуха будет колебаться от +13°С до +18°С, ночью отметки термометров упадут до +7−12°С.