На Кубани в предстоящие выходные выпадет мокрый снег
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня.
Краснодар. 13 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае 13 апреля в южных районах пройдет кратковременных дождь, в остальной части региона ожидается безоблачная погода.
Температура воздуха ночью 6−11°С тепла, днем +13−18°С, местами по югу потеплеет до +23°С. Ветер восточных направлений, местами порывы достигнут 15 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
Небольшие осадки прогнозируются в утренние и вечерние часы на Черноморском побережье. В районе Новороссийска ветер усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9−14°С тепла, днем +17−22°С.
В Краснодаре — малооблачно. Днем отметки термометров покажут +19°С, ночью +8°С. В выходные в краевой столице дожди не ожидаются.
В субботу и воскресенье в горах Кубани выпадет мокрый снег, ожидаются заморозки до -4°С. В целом по региону днем температура воздуха будет колебаться от +13°С до +18°С, ночью отметки термометров упадут до +7−12°С.
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