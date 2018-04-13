Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила угрозы Трампа ракетами: Путин взял слово
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Московских восьмиклассников проверят на наркотики
Путин выразил соболезнования Меркель
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Российские корабли исчезли с базы Тартус
ВВС РФ бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
«Прыгали за борт»: россияне о сближении ВКС РФ с эсминцем США
Эксперт о ОЗХО: у Джонсона и Мэй не будет выбора
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре из-за паводка в канализацию попадают стоки с улиц

Коммунальщики сообщают, что сейчас уже действует специальный режим на городских системах водоотведения, на сетях много засоров.

Паводок и обильное таяние снега в Самаре осложнил работу самарских коммунальщиков. Теперь в канализацию попадают не только хозфекальные стоки, но и все, что стекает с улиц. Соответственно на сетях больше засоров, а городская система водоотведения переходит в специальный режим работы, так как здесь скапливается много бытового мусора.

В СКС сообщили что с начала года уже промыто 60 километров канализационных труб, очищено 105 колодцев, 50 чугунных люков пришли на смену украденным или разбитым.

Также коммунальщики отмечают, что любые аварии, которые СКС устраняет на городских сетях, не могут приводить к подтоплению подвалов. Здесь вода скапливается из-за недосмотра или ненадлежащего состояния внутридомовых сетей. По их словам, за это ответственны управляющие организации. При этом коммунальщики говорят, что ни в коем случае нельзя открывать колодцы, сбрасывать туда бытовой и строительный мусор.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Екатеринбурге избили арматурой главного редактора "Областной газеты"
Больше половины побережья Байкала заросло опасными водорослями
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Суд арестовал командира пожарного звена в Кемерово
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
В США уволится главный по санкциям чиновник
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Inoi не той системы Компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь