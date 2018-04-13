В Самаре из-за паводка в канализацию попадают стоки с улиц

Паводок и обильное таяние снега в Самаре осложнил работу самарских коммунальщиков. Теперь в канализацию попадают не только хозфекальные стоки, но и все, что стекает с улиц. Соответственно на сетях больше засоров, а городская система водоотведения переходит в специальный режим работы, так как здесь скапливается много бытового мусора.

В СКС сообщили что с начала года уже промыто 60 километров канализационных труб, очищено 105 колодцев, 50 чугунных люков пришли на смену украденным или разбитым.