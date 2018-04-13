В Самаре из-за паводка в канализацию попадают стоки с улиц
Коммунальщики сообщают, что сейчас уже действует специальный режим на городских системах водоотведения, на сетях много засоров.
Коммунальщики сообщают, что сейчас уже действует специальный режим на городских системах водоотведения, на сетях много засоров.
Паводок и обильное таяние снега в Самаре осложнил работу самарских коммунальщиков. Теперь в канализацию попадают не только хозфекальные стоки, но и все, что стекает с улиц. Соответственно на сетях больше засоров, а городская система водоотведения переходит в специальный режим работы, так как здесь скапливается много бытового мусора.
В СКС сообщили что с начала года уже промыто 60 километров канализационных труб, очищено 105 колодцев, 50 чугунных люков пришли на смену украденным или разбитым.
Также коммунальщики отмечают, что любые аварии, которые СКС устраняет на городских сетях, не могут приводить к подтоплению подвалов. Здесь вода скапливается
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