В Самарской области подтоплено 3 моста, соединяющие населенные пункты

Подтопленные мосты находятся в Пестравском районе (населенные пункты Тепловка, Ломовка, Мосты), в Большеглушицком районе (Березовка и Большая Глушица) и мост в Кинель-Черкасском районе (Полудни).



Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено, организованы водные переправы.



Кроме того, в МЧС региона сообщают о затоплении 90 приусадебных участков и 11 домов на территории Ставропольского района.



Вячеслав Сорокин.