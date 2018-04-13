Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила угрозы Трампа ракетами: Путин взял слово
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
СМИ: Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
«Прыгали за борт»: россияне о сближении ВКС РФ с эсминцем США
Эксперт о ОЗХО: у Джонсона и Мэй не будет выбора
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В Самарской области подтоплено 3 моста, соединяющие населенные пункты

На территории Самарской области остаются подтопленными три низководных моста, соединяющие населенные пункты, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Подтопленные мосты находятся в Пестравском районе (населенные пункты Тепловка, Ломовка, Мосты), в Большеглушицком районе (Березовка и Большая Глушица) и мост в Кинель-Черкасском районе (Полудни).

Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено, организованы водные переправы.

Кроме того, в МЧС региона сообщают о затоплении 90 приусадебных участков и 11 домов на территории Ставропольского района.

Вячеслав Сорокин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Финны согласились с трубой «Газпрома»
Приговор Алексею Улюкаеву вступил в законную силу
В ГД внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Суд арестовал командира пожарного звена в Кемерово
Ученые: морское течение Гольфстрим сильно замедлилось
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
В США уволится главный по санкциям чиновник
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Inoi не той системы Компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь