В Самарской области подтоплено 3 моста, соединяющие населенные пункты
На территории Самарской области остаются подтопленными три низководных моста, соединяющие населенные пункты, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На территории Самарской области остаются подтопленными три низководных моста, соединяющие населенные пункты, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Подтопленные мосты находятся в Пестравском районе (населенные пункты Тепловка, Ломовка, Мосты), в Большеглушицком районе (Березовка и Большая Глушица) и мост в
Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено, организованы водные переправы.
Кроме того, в МЧС региона сообщают о затоплении 90 приусадебных участков и 11 домов на территории Ставропольского района.
Вячеслав Сорокин.
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