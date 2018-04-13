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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутат гордумы Арзамаса лишился квартиры, купленной на неизвестно откуда взявшиеся деньги

Народный избранник и его супруга за три года заработали меньше, чем стоимость жилья.

Депутата городской думы Арзамаса лишили квартиры — народный избранник не смог объяснить, откуда взял деньги на ее приобретение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции Арзамасской городской прокуратурой было установлено, что депутатом гордумы Арзамаса были предоставлены справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность была приобретена квартира стоимостью более двух миллионов рублей. При этом сумма сделки оказалась выше, чем все доходы депутата и его супруги за последние три года, вместе взятые.

Суд постановил удовлетворить исковое заявление прокурора в полном объеме и обратить спорную квартиру в доход Российской Федерации.

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