Депутат гордумы Арзамаса лишился квартиры, купленной на неизвестно откуда взявшиеся деньги
Народный избранник и его супруга за три года заработали меньше, чем стоимость жилья.
Народный избранник и его супруга за три года заработали меньше, чем стоимость жилья.
Депутата городской думы Арзамаса лишили квартиры — народный избранник не смог объяснить, откуда взял деньги на ее приобретение. Об этом сообщает
Согласно информации, в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции Арзамасской городской прокуратурой было установлено, что депутатом гордумы Арзамаса были предоставлены справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность была приобретена квартира стоимостью более двух миллионов рублей. При этом сумма сделки оказалась выше, чем все доходы депутата и его супруги за последние три года, вместе взятые.
Суд постановил удовлетворить исковое заявление прокурора в полном объеме и обратить спорную квартиру в доход Российской Федерации.
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