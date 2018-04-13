Депутат гордумы Арзамаса лишился квартиры, купленной на неизвестно откуда взявшиеся деньги

Согласно информации, в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции Арзамасской городской прокуратурой было установлено, что депутатом гордумы Арзамаса были предоставлены справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность была приобретена квартира стоимостью более двух миллионов рублей. При этом сумма сделки оказалась выше, чем все доходы депутата и его супруги за последние три года, вместе взятые.