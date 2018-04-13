Сирены оповещения прозвучат в Уфе

Источник: AP 2018

В Уфе 16 апреля с 11:00 до 12:00 будет проводиться проверка системы оповещения, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Проверка пройдёт с включением всех имеющихся в Башкирии электросирен и перехватом каналов теле- и радиовещания. Отмечено, что звук сирены может непрерывно звучать в течение трёх минут.