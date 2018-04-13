Сирены оповещения прозвучат в Уфе
Звук сирены может непрерывно звучать в течение трёх минут.
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Звук сирены может непрерывно звучать в течение трёх минут.
В Уфе 16 апреля с 11:00 до 12:00 будет проводиться проверка системы оповещения, сообщает
Проверка пройдёт с включением всех имеющихся в Башкирии электросирен и перехватом каналов теле- и радиовещания. Отмечено, что звук сирены может непрерывно звучать в течение трёх минут.
«Услышав в указанное время звук сирены, сохраняйте спокойствие и не паникуйте», — предупредили в
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