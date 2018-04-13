Тепло и сухо: петербуржцам обещают настоящие весенние выходные
Воздух прогреется до +15 градусов.
Воздух прогреется до +15 градусов.
Столько солнца жители Северной столицы не видели уже давно Один только раз на этой неделе оно ненадолго скрылось за тучами и снова светит вовсю.
— Вот точно на выходных погода испортится, — предрекают горожане.
Ан, нет. Вопреки всем законам Мерфи, погода в Петербурге будет стоять самая что ни на есть весенняя. И в субботу, и в воскресенье воздух прогреется до +15 градусов. Чуть холоднее будет около воды, но тоже уверенные +8…+10. Правда, еще свежо по ночам 0…+2, иногда слабый минус.
При этом практически не будет ветра, не обещают и осадков. И скорей всего, исчезнут остатки льда: таяние сейчас происходит очень быстро. Даже на Ладоге, которая обычно вскрывается позже всех.
— Покрытость Ладожского озера льдом составляет 60 процентов, — рассказывают синоптики. — В ближайшие дни лед продолжит разрушаться. Ожидается уменьшение количества льда и его толщины на 1−5 сантиметров.
По предварительным прогнозам тепло будет и на следующей неделе, правда, с осадками. Но напомним, за точность прогноза больше, чем на три дня, синоптики не ручаются. Так что, в понедельник все еще может измениться.
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