Тепло и сухо: петербуржцам обещают настоящие весенние выходные

Источник: Комсомольская правда

Столько солнца жители Северной столицы не видели уже давно Один только раз на этой неделе оно ненадолго скрылось за тучами и снова светит вовсю.

— Вот точно на выходных погода испортится, — предрекают горожане.

Ан, нет. Вопреки всем законам Мерфи, погода в Петербурге будет стоять самая что ни на есть весенняя. И в субботу, и в воскресенье воздух прогреется до +15 градусов. Чуть холоднее будет около воды, но тоже уверенные +8…+10. Правда, еще свежо по ночам 0…+2, иногда слабый минус.

При этом практически не будет ветра, не обещают и осадков. И скорей всего, исчезнут остатки льда: таяние сейчас происходит очень быстро. Даже на Ладоге, которая обычно вскрывается позже всех.

— Покрытость Ладожского озера льдом составляет 60 процентов, — рассказывают синоптики. — В ближайшие дни лед продолжит разрушаться. Ожидается уменьшение количества льда и его толщины на 1−5 сантиметров.