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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Тепло и сухо: петербуржцам обещают настоящие весенние выходные

Воздух прогреется до +15 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 42% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Комсомольская правда

Столько солнца жители Северной столицы не видели уже давно Один только раз на этой неделе оно ненадолго скрылось за тучами и снова светит вовсю.

— Вот точно на выходных погода испортится, — предрекают горожане.

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Ан, нет. Вопреки всем законам Мерфи, погода в Петербурге будет стоять самая что ни на есть весенняя. И в субботу, и в воскресенье воздух прогреется до +15 градусов. Чуть холоднее будет около воды, но тоже уверенные +8…+10. Правда, еще свежо по ночам 0…+2, иногда слабый минус.

При этом практически не будет ветра, не обещают и осадков. И скорей всего, исчезнут остатки льда: таяние сейчас происходит очень быстро. Даже на Ладоге, которая обычно вскрывается позже всех.

— Покрытость Ладожского озера льдом составляет 60 процентов, — рассказывают синоптики. — В ближайшие дни лед продолжит разрушаться. Ожидается уменьшение количества льда и его толщины на 1−5 сантиметров.

По предварительным прогнозам тепло будет и на следующей неделе, правда, с осадками. Но напомним, за точность прогноза больше, чем на три дня, синоптики не ручаются. Так что, в понедельник все еще может измениться.

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