Грязью покрыты 70% екатеринбургских дорог

Источник: УралИнформБюро

В уральской столице продолжается месячник чистоты, который стартовал в начале апреля. За 12 дней коммунальщики очистили 32% дорог, 40% тротуаров и 60% придорожных газонов. С территории города вывезено 3,5 тонны грязи. Такие данные были озвучены на заседании муниципального штаба по контролю за санитарной уборкой, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации города.

Также приведены в порядок 40% подъездов к образовательным учреждениям, 20% газонов вокруг них. Весенняя уборка выполнена на территории 50% городских поликлиник и больниц, на 32% убрано пространство вокруг учреждений культуры и на 30% — в местах расположения екатеринбургских объектов физкультуры и спорта.

Еще хуже обстоят дела на территориях, находящихся в ведомствах УК и ТСЖ. Только 505 дворов из более чем 6 000 (7,4%) встретили День космонавтики чистыми.

По плану городских чиновников, ежедневно «Грязьбург» будут приводить в порядок 700 рабочих-«ручников» и 340 единиц специализированной техники.