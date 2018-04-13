В Сызрани больше не будет троллейбусной линии
Убирают ее остатки.
Убирают ее остатки.
В одном из крупнейших городов Самарской области, Сызрани приступили к демонтажу остатков троллейбусной линии. Речь идет об улицах Казанской, Образцовской, Комарова и проспекте 50 лет Октября. Она не эксплуатируется с 2009 года.
Экологически чистый транспорт в Сызрани был запущен в 2002 году, став самой молодой в России. Линия соединяла городскую больницу в 1 микрорайоне и район Выставочного зала.
К 2007 году в Сызрани работал один троллейбусный маршрут, по которому ходили три троллейбуса. 1 ноября 2009 года троллейбусное движение в Сызрани было прекращено. С 2014 года происходит постепенный демонтаж контактной сети, пишет «КП в Самаре».
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