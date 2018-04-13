Авиакомпания Руслайн отменила несколько рейсов в Екатеринбург

Рейс 7R-862 из Казани должен был прибыть в Екатеринбург в 10:40, рейс 7R-60 из Уфы — в 22:30.

Кроме того, задержан рейс 7R-816 из Нижневартовска. Изначально рейс должен был прибыть в Екатеринбург в 17:10, однако время прилета изменили на 21:50.



Артем Гирш