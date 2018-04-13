В Новосибирске согласовали маршрут Монстрации
Традиционная акция с элементами абсурдистского карнавала пройдет по маршруту от Дома офицеров до площади Ленина.
Традиционная акция с элементами абсурдистского карнавала пройдет по маршруту от Дома офицеров до площади Ленина.
В Новосибирске согласовали маршрут Монстрации, информацию «Вестям» подтвердила одна из организаторов акции Александра Попова.
1 мая участники Монстрации соберутся в 12 часов у Дома офицеров, рядом со станцией метро «Красный проспект». Примерно в 13 часов колонна отправится в сторону площади Ленина, на площадку у НОВАТа. В 14 часов акция завершится.
Напомним, уведомление о проведении Монстрации в Новосибирске было подано в начале апреля, ожидается, что в традиционной акции примут участие около пяти тысяч человек. В уведомлении также указано, что участники пятнадцатой Монстрации пройдут первого мая по Красному проспекту до площади Ленина.
Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Артем Лоскутов получил за Монстрацию премию в области современного искусства «Инновация», организатором которой является Государственный центр современного искусства.
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