В Новосибирске согласовали маршрут Монстрации, информацию «Вестям» подтвердила одна из организаторов акции Александра Попова.

1 мая участники Монстрации соберутся в 12 часов у Дома офицеров, рядом со станцией метро «Красный проспект». Примерно в 13 часов колонна отправится в сторону площади Ленина, на площадку у НОВАТа. В 14 часов акция завершится.

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Напомним, уведомление о проведении Монстрации в Новосибирске было подано в начале апреля, ожидается, что в традиционной акции примут участие около пяти тысяч человек. В уведомлении также указано, что участники пятнадцатой Монстрации пройдут первого мая по Красному проспекту до площади Ленина.