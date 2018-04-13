В Татарстане экологи обнаружили 119 нелегальных свалок
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Рейд провели на территории Казани, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского, Чистопольского, Новошешминского районов.
— Больше всего свалок экологи зафиксировали на территории предприятий, поскольку данные объекты являются сложнодоступными, — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что экологи намерены привлечь их к административной ответственности и ликвидировать свалки.
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