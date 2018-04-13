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13:34 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане экологи обнаружили 119 нелегальных свалок

На юго-востоке Татарстана в ходе вертолетного облета экологи обнаружили 119 нелегальных свалок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд провели на территории Казани, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского, Чистопольского, Новошешминского районов.

 — Больше всего свалок экологи зафиксировали на территории предприятий, поскольку данные объекты являются сложнодоступными, — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что экологи намерены привлечь их к административной ответственности и ликвидировать свалки.

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