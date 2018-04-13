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12:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Футболку с бесконтактным ЭКГ запатентовали в Челябинске

Разработка поможет поддерживать здоровье спортсменов.

Учёные Южно-Уральского госуниверситета получили патент на футболку с бесконтактным ЭКГ-мониторингом, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе вуза.

Футболка помогает видеть, как человек переносит физические нагрузки. Вариабельность сердечного ритма измеряется вшитыми электродами. В гаджете используется ткань с серебряными и токопроводящими нитями и модуль ЭКГ с котроллером и аккумулятором.

«Данные электрокардиограммы с помощью нашего прибора можно отслеживать во время тренировок. Это подскажет спортсмену, когда надо снизить нагрузку, и поможет улучшить спортивные результаты, — отмечает профессор кафедры “Физическое воспитание и здоровье” Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин. — В отличие от зарубежных аналогов мы используем высокочувствительный регистратор электросигналов, который позволяет получать чёткий сигнал даже через слои одежды».

Сейчас учёные работают над тем, чтобы данные с регистратора ЭКГ в режиме реального времени передавать через bluetooth на смартфон. Кроме того, они проводят испытания подушки для бесконтактного мониторинга ЭКГ и сердечного ритма. Она позволит проводить диагностику лежачих больных, инвалидов и новорожденных.

Напомним, ранее челябинские учёные признались, что создают детали для самого мощного компьютера в мире.

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