На время ЧМ-2018 на улицах Воровского и Поярко введут одностороннее движение
Во время футбольного чемпионата мира на площади у южного мола морпорта Сочи будут работать
Во время футбольного чемпионата мира на площади у южного мола морпорта Сочи будут работать
С 1 июня по 16 июля будут перекрыты ул. Несебрская (от ул. Поярко до ул. Войкова), ул. Войкова (от ул. Несебрской до Курортного проспекта), ул. Кооперативная, ул. Москвина, пер. Электрический.
По ул. Поярко (от ул. Несебрской в сторону Курортного проспекта) и ул. Воровского (от ул. Конституции СССР в сторону Курортного проспекта) будет установлено одностороннее движение, а по ул. Орджоникидзе (от ул. Соколова до ул. Москвина) — двустороннее.
Кроме того, по некоторым улицам Имеретинской низменности будет ограничен проезд для машин без соответствующей аккредитации. С 10 июня по 8 июля перекроют: Олимпийский проспект (от ул. Чемпионов до ул. Триумфальной), ул. Триумфальную (от Триумфального проезда до Олимпийского проспекта), Триумфальный проезд, ул. Вокзальную (от Триумфального проезда до ул. Чемпионов), ул. Журналистов (от пункта досмотра грузового транспорта до ул. Триумфальной).
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