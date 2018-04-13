На время ЧМ-2018 на улицах Воровского и Поярко введут одностороннее движение

С 1 июня по 16 июля будут перекрыты ул. Несебрская (от ул. Поярко до ул. Войкова), ул. Войкова (от ул. Несебрской до Курортного проспекта), ул. Кооперативная, ул. Москвина, пер. Электрический.

По ул. Поярко (от ул. Несебрской в сторону Курортного проспекта) и ул. Воровского (от ул. Конституции СССР в сторону Курортного проспекта) будет установлено одностороннее движение, а по ул. Орджоникидзе (от ул. Соколова до ул. Москвина) — двустороннее.