Центральные улицы в Хабаровске перекроют на время репетиций парада Победы

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, репетиции с участием механизированной колонны тяжёлой военной техники пройдут 25, 27, 30 апреля, 2 и 4 мая. В эти дни с 16:00 до 23:00, а также 7 мая с 07:00 до 14:00 ограничат движение любого транспорта по улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского, по улице Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.

В эти же дни запретят стоянки автомобилей по маршрутам следования и концентрации механизированных колонн на улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина, на Дикопольцева от Ленина до Амурского бульвара, на Ленина от улицы Ленинградской до Пушкина, Уссурийский бульвар от Пушкина до улицы, Амурский бульвар от улицы Пушкина до Дикопольцева, улицу Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.

РИА «Восток-Медиа» писало, что участие в параде Победы примут почти две тысячи человек. Впервые по главной площади города строевым шагом пройдут женщины, которые проходят службу в медицинском отряде специального назначения Восточного военного округа. Сейчас они, как и другие участники парада, тренируются в составе парадных расчётов в своих частях.