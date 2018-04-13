В Татарстане внедрят систему сортировки мусора

«Их задача — осуществить сортировку мусора, который нами будет аккуратно собран в разноцветные контейнеры. Тот мусор, который можно будет отправить на переработку, будет отправлен туда. А мусор, который невозможно переработать, будет отправляться на утилизацию на мусоросжигательные заводы», — отметил Тимофеев.