В Татарстане внедрят систему сортировки мусора
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане внедрят систему сортировки отходов. Об этом на
(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане внедрят систему сортировки отходов. Об этом на
Для налаживания системы сортировки мусора в республике выберут регионального оператора, который построит сортировочные комплексы и станции.
«Их задача — осуществить сортировку мусора, который нами будет аккуратно собран в разноцветные контейнеры. Тот мусор, который можно будет отправить на переработку, будет отправлен туда. А мусор, который невозможно переработать, будет отправляться на утилизацию на мусоросжигательные заводы», — отметил Тимофеев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.