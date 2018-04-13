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11:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане внедрят систему сортировки мусора

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане внедрят систему сортировки отходов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор АГК-1 (входит в РТ-Инвест) Игорь Тимофеев.

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Для налаживания системы сортировки мусора в республике выберут регионального оператора, который построит сортировочные комплексы и станции.

«Их задача — осуществить сортировку мусора, который нами будет аккуратно собран в разноцветные контейнеры. Тот мусор, который можно будет отправить на переработку, будет отправлен туда. А мусор, который невозможно переработать, будет отправляться на утилизацию на мусоросжигательные заводы», — отметил Тимофеев.

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