Чем нас лечат: Кларитин. Помогает ли от аллергии?

К наступлению теплого времени года все готовятся по-разному. Пока одни убирают подальше бесформенные пуховики, радуясь солнечной погоде, а другие начинают тренировки и садятся на диету, чтобы привести фигуру в форму, третьи с опаской ждут прихода страданий. Приносит их вот этот ужасный аллерген.

Вы уже, конечно, догадались, что речь идет о сезонной аллергии на пыльцу растений, пик весеннего обострения которой в средней полосе России начинается в середине апреля. Поллиноз (от английского pollen — пыльца), или сенную лихорадку, как это явление прозвал открывший его в 1819 году английский врач Джон Босток, в это время года вызывает цветение деревьев — березы, ольхи, дуба, вяза, клена и липы. Ученый тогда решил, что ее вызывает сено.

Позднее врачи установили, что виновата во всем пыльца. Именно она вызывает у аллергиков чихание, заложенность носа, покраснение кожи, першение в горле, покраснение глаз и слезы, иногда лихорадку (из-за чего некоторые пациенты поначалу путают поллиноз с простудой). Все это может дополняться раздражительностью и усталостью. Мы уже рассказывали о том, что препарат Супрастин, который россияне часто применяют для борьбы с этой напастью, вызывает сонливость, из-за чего опасен водителям и всем, кому на работе требуется концентрация внимания, да и просто может мешать обычной жизни. Чтобы за спасение от аллергии на пыльцу не приходилось платить сонливостью и другими напастями, фармацевты разработали антигистаминные препараты второго и третьего поколения. Сегодня мы поговорим о Кларитине — одном из самых продаваемых лекарств этой группы в мире.

Из чего же, из чего

Действующее вещество Кларитина называется лоратадин. Он относится к антигистаминным препаратам, блокирующим действие H1-рецепторов. В стандартном случае они должны присоединять гистамин — вещество, которое командует клеткам «разомкнуть ряды», чтобы пропустить к очагу воспаления Т-лимфоцитов, борцов и стражей нашего иммунитета. Антигистаминные препараты первого поколения действуют на ту же мишень, но имеют существенный недостаток — неразборчивость. Это означает, что они могут связываться и с «чужими» мишенями, вызывая массу побочных эффектов — например, сонливость, заторможенность, понижение артериального давления.

Лоратадин не может похвастаться тем же быстродействием, что и у некоторых препаратов от бессонницы (подробнее о том, чем нас лечат от бессонницы, читайте в этом материале. Хотя он всасывается быстро и практически полностью связывается с клетками крови, разносящими его по организму, эффект наступает через пару часов. Зато длится его эффект довольно долго — согласно исследованию из журнала Clinical Pharmacokinetics, половина препарата выводится из организма через примерно восемь часов, а его активное производное — примерно через 27. Лоратадин перерабатывается в печени, а выводится почками.

В отличие от хлоропирамина (главный компонент Супрастина) лоратадин должен был стать более избирательным. Его изобретатели надеялись создать лекарство со взрывной популярностью (по-английски — blockbuster drug), работающее как антигистаминные первого поколения, но лишенные их недостатков. В какой-то мере им даже удалось достичь этой цели.

В Food and Drug Administration (Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) лекарство одобрили, а в 2002 патент истек, и разные компании начали его производить и продавать без рецепта. Поэтому лоратадин подешевел и обрел невиданную доселе популярность. Продаваться без рецепта он начал, правда, и раньше, но обилие дженериков (не «брендированных» копий лекарственного препарата) возникло именно после этого момента.

А вот третье поколение пока что успехами похвастаться не может. Прямой «наследник» лоратадина, дезлоратадин (то самое «активное производное», в которое дезлоратадин превращается в печени), не продемонстрировал выгодных отличий от предшественника, а оказался практически равным ему (подробнее см. исследование, опубликованное в журнале American Family Physician).

В списках (не) значился

Исследований самого лоратадина тоже проводилось немало. В 2006 году была опубликована работа о двойном слепом контролируемом испытании этого вещества на 247 пациентах в сравнении с действием еще одного лекарства и плацебо. Вылечить у испытуемых пытались кожное аллергическое высыпание — крапивницу. В итоге ученые пришли к выводу, что оба лекарства работают лучше, чем «пустышка».

Двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод — способ клинического исследования лекарств, при котором испытуемые не посвящаются в важные детали проводимого исследования. «Двойной слепой» означает, что о том, кого чем лечат, не знают ни испытуемые, ни экспериментаторы, «рандомизированный» — что распределение по группам случайно, а плацебо используется для того, чтобы показать, что действие препарата не основано на самовнушении и что данное лекарство помогает лучше, чем таблетка без действующего вещества. Этот метод мешает субъективному искажению результатов. Иногда группе контроля дают другой препарат с уже доказанной эффективностью, а не плацебо, чтобы показать, что препарат не просто лечит лучше, чем ничего, но и превосходит аналоги.

А вот исследование 2017 года показывает, что другое средство от аллергии, цетризин, показало лучший результат, тогда как лоратадин практически не превосходил плацебо. В еще одной работе, проведенной с участием 1095 пациентов в 71 центре США, лоратадин в сочетании с монтелукастом (бронхорасширяющим средством) справлялся с заложенностью носа лучше плацебо. А более старое исследование, сравнившее плацебо, клемастин и лоратадин, приходит к выводу, что последний быстрее всего начинает облегчать симптомы аллергического ринита.

Статья немецких и французских медиков сравнивает действие одного лоратадина и лоратадина вместе с пробиотиком против сенной лихорадки на 425 пациентах с аллергическим ринитом. Правда, здесь лоратадин дают обеим группам, и сравнить его действие с чем-то другим статья не позволяет.

Уже не научная, а самая обычная статья в The New York Times рассказывает, что эти противоречивые выводы можно объяснить тем, что препарат просто помогает не всем аллергикам. В конце концов лоратадин стал все-таки «блокбастером» и попал в Примерный перечень основных лекарственных средств по версии Всемирной организации здравоохранения.

Indicator.Ru заключает: Кларитин в чем-то лучше Супрастина, но все же не идеален.

Хотя Кларитин и создавался как препарат без недостатков, присущих антигистаминным лекарствам первого поколения, избежать их полностью не удалось. Сонливость и усталость все равно могут проявиться у употребляющих его пациентов, сообщает сайт Американского общества фармацевтов системы здравоохранения Drugs.com.

В его пользу свидетельствует много исследований, но некоторые работы показывают, что Кларитин не лучше плацебо или, по крайней мере, помогает не каждому пациенту. Поэтому аллергикам, принимающим лекарство, стоит постараться избегать встреч с причиной аллергии (если это возможно), что поможет и само по себе, а не только в комбинации с лекарством.

На детях с двух лет лекарство испытывали, так что детский возраст — не помеха его приему. Для беременных оно тоже, скорее всего, будет безопасным, но перед приемом лучше проконсультироваться с врачом. Но вот пациентам, имеющим проблемы с печенью и почками, следует быть осторожнее: именно эти органы отвечают за переработку и выведение препарата.