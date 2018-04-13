Торговые центры закрывают в регионах Урала из-за нарушений правил пожарной безопасности

Массовая проверка ТРЦ началась после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

«В батутном центре в Ноябрьске (ЯНАО) в неисправном состоянии находилась автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовал второй эвакуационный выход, план эвакуации при пожаре, заряженные огнетушители. <…> По заявлению прокурора 9 апреля приняты меры в виде приостановления деятельности батутного центра», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

После трагедии в Кемерове были закрыты торговые центры, проверки которых проходили и до 25 марта. Например, суд в Нижневартовске 12 апреля принял решения о закрытии крупного мебельного торгового центра «Вегас» в ХМАО. «В ходе проверок был выявлен ряд нарушений, в том числе нарушения в требованиях пожарной безопасности, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о закрытии ТЦ. <…> Деятельность ТЦ была приостановлена», — сказали в пресс- службе прокуратуры округа.

Нарушения требований пожарной безопасности найдены в нескольких объектах Тюмени, например, в ТРЦ «Колумб», где расположено более 130 торговых точек. По словам пресс- секретаря прокуратуры региона Елены Мельниковой, система пожарного оповещения и система дымоудаления там включались только в ручном режиме с поста диспетчера, планы эвакуации не совпадали с расположением помещений и эвакуационных выходов. Аналогичные нарушения обнаружены на Центральном рынке площадью 7 тыс. кв. метров, в центре «Дарина» и детском развлекательном центре «Остров сокровищ». В последнем часть эвакуационных выходов была закрыта на ключ.