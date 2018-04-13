Дачные маршруты в Красноярске запустят уже завтра

В течение первых двух недель будет действовать временное расписание: из-за малого числа пассажиров на линию будет выходить мало автобусов. Их количество увеличат с 29 апреля, тогда же введут постоянное расписание на весь летний сезон. В Красноярске будут ходить следующие сезонные маршруты: