Дачные маршруты в Красноярске запустят уже завтра
В субботу, 14 апреля, свою работу возобновят сезонные автобусные маршруты для дачников.
В субботу, 14 апреля, свою работу возобновят сезонные автобусные маршруты для дачников.
В течение первых двух недель будет действовать временное расписание:
— № 18 «Предмостная площадь — Сады», пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;.
— № 18С «ОАО Красфарма — Сады», ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;.
— № 40 «Предмостная площадь — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) ˗ Полигон;.
— № 40А «А/в Восточный — ул. Мичурина — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Коломенская ˗ ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) — Полигон;.
— № 40С «пл. Котельникова — Автовокзал “Восточный” — Сады — Полигон», ул. Московская 32/2 — ул. Волгоградская ˗ ул. Мичурина ˗ ул. Московская ˗ пр. им газ. Красноярский рабочий — Автовокзал «Восточный» — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — ул. Даурская ˗ автодорога на Кузнецовское плато ˗ ул. Садовая (Полигон) — Полигон;.
— № 54 «Предмостная площадь — Садовое общество «Южное», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Матросова — ул. Свердловская — С/О «Южное»;.
— № 59 «Предмостная площадь — ул. Глинки», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Глинки — ул. Трактовая — Сады. Все маршруты обслуживает предприятие «КПАТП-7», сообщает
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