Главой департамента дорожной деятельности мэрии Иркутска стал Андрей Пономарев

В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Руслан Батраченко, который занимал должность начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства, уволен. В отставку его отправили 13 апреля.

Отметим, что Руслан Батраченко возглавил департамента дорожной деятельности в июне 2017 года после ухода с этого поста Михаила Малыхина. Ну, а теперь должность будет занимать Андрей Пономарев, который ранее был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».