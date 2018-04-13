Главой департамента дорожной деятельности мэрии Иркутска стал Андрей Пономарев
Ранее он был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».
Ранее он был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».
В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Руслан Батраченко, который занимал должность начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства, уволен. В отставку его отправили 13 апреля.
— Причиной такого решения стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, — пояснили «Комсомольской правде в Иркутске» в
Отметим, что Руслан Батраченко возглавил департамента дорожной деятельности в июне 2017 года после ухода с этого поста Михаила Малыхина. Ну, а теперь должность будет занимать Андрей Пономарев, который ранее был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».
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