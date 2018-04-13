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12:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Главой департамента дорожной деятельности мэрии Иркутска стал Андрей Пономарев

Ранее он был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».

Источник: Комсомольская правда

В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Руслан Батраченко, который занимал должность начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства, уволен. В отставку его отправили 13 апреля.

— Причиной такого решения стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, — пояснили «Комсомольской правде в Иркутске» в пресс-службе администрации Иркутска.

Отметим, что Руслан Батраченко возглавил департамента дорожной деятельности в июне 2017 года после ухода с этого поста Михаила Малыхина. Ну, а теперь должность будет занимать Андрей Пономарев, который ранее был заместителем директора МУП «ИркутскАвтодор».

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