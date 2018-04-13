В мае «Артек» проведет туристический слет

«Мы затеяли майский общеартековский турслет. Четыре тысячи детей будут показывать всей стране, что Крым туристический — это крутое место. Так случилось, что у нас в сетке это (мероприятие — ред.) легло на дату, когда отмечают День рождения пионерской организации, 19 мая. Мы не подбирали дату… Почему бы и нет: в этом смысле мы будем пионерами большого турслета», — отметил он.