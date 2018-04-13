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11:48 (мск), источник: РИА Крым

В мае «Артек» проведет туристический слет

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В мае этого года в международном детском центре «Артек» проведут туристический слет. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил директор лагеря Алексей Каспржак.

Источник: РИА "Новости"

«Мы затеяли майский общеартековский турслет. Четыре тысячи детей будут показывать всей стране, что Крым туристический — это крутое место. Так случилось, что у нас в сетке это (мероприятие — ред.) легло на дату, когда отмечают День рождения пионерской организации, 19 мая. Мы не подбирали дату… Почему бы и нет: в этом смысле мы будем пионерами большого турслета», — отметил он.

Каспржак подчеркнул, что сотрудники «Артека» постоянно работают над новыми подобными проектами.

«В этом смысле мы все время что-нибудь новое придумываем. И подсматриваем, и нам подсказывают, и нам предлагают. Мы всегда открыты», — добавил он.

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