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12:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Расписание ЕГЭ не будут менять из-за ЧМ-2018 в Волгограде

Рособрнадзор заявил, что расписание проведения ЕГЭ не будут менять из-за мундиаля в Волгограде и другие городах-организаторах ЧМ-2018.

«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено, оно прошло обсуждение, — заявил замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов. — Для нас это тоже важное событие, мы, конечно, расписание составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, основные предметы — русский язык, математика, закончатся до начала мундиаля». По его словам, Рособрнадзор синхронизировал время экзаменов и начала матчей.

«Игры начинаются с шести часов, после завершения экзаменов», — добавил Сергей Кравцов.

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