Расписание ЕГЭ не будут менять из-за ЧМ-2018 в Волгограде
Рособрнадзор заявил, что расписание проведения ЕГЭ не будут менять
Рособрнадзор заявил, что расписание проведения ЕГЭ не будут менять
«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено, оно прошло обсуждение, — заявил замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов. — Для нас это тоже важное событие, мы, конечно, расписание составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, основные предметы — русский язык, математика, закончатся до начала мундиаля». По его словам, Рособрнадзор синхронизировал время экзаменов и начала матчей.
«Игры начинаются с шести часов, после завершения экзаменов», — добавил Сергей Кравцов.
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