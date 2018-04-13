Расписание ЕГЭ не будут менять из-за ЧМ-2018 в Волгограде

«Расписание ЕГЭ меняться не будет, оно уже утверждено, оно прошло обсуждение, — заявил замминистра образования и науки РФ Сергей Кравцов. — Для нас это тоже важное событие, мы, конечно, расписание составили с учетом тех дней, когда будет проводиться ЧМ, основные предметы — русский язык, математика, закончатся до начала мундиаля». По его словам, Рособрнадзор синхронизировал время экзаменов и начала матчей.