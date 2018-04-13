Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал заявление после слов Трампа о ракетном ударе
В России построили тягач «Вощина-1»
Алтайский школьник открыл уникальную звезду
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Поклонники не узнали Валерия Леонтьева без его фирменных кудрей
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11:45 (мск), источник: Volga News

В связи с ремонтом ж/д путей в Самарской области меняется расписание электричек

В апреле и мае в связи с ремонтом путей на участке от Обшаровки до Правой Волги вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов.

С 16 по 18, с 23 по 25 апреля, а также с 3 по 5 мая включительно поезд от Мирной (отправление в 16:03) до Сызрани (прибытие в 18:58) будет следовать только до Безенчука (прибытие в 17:41). На участке Безенчук — Сызрань поезд отменяется. Электричка из Сызрани (отправление в 16:44) до Мирной (прибытие в 19:38) устанавливается сообщением Сызрань (отправление в 18:10) — Безымянка (прибытие в 21:00). При этом поезд проследует без остановок на платформах Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.

С 17 по 19, с 24 по 26 апреля и с 4 по 6 мая включительно утренний поезд от Сызрани (отправление в 4:53) до Мирной (прибытие в 7:48) будет ходить от Безенчука (отправление в 6:09) до Мирной (прибытие в 7:48). На участке Сызрань — Безенчук электричка так же отменяется. Поезд из Сызрани (отправление в 8:35) до Мирной (прибытие в 11:30) будет отправляться на 50 минут раньше — в 7:45 — и проследует только до Безымянки (прибытие в 10:27) без остановок на станциях Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.

17, 18, 24, 25 апреля, 4, 5 мая 2018 года поезд из Сызрани (отправление в 14:22) до Мирной (прибытие в 17:17) будет отправляться из Сызрани в 14:00 и прибывать на станцию Безымянка в 17:04. При этом электричка не будет отсанавливаться на станциях Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная.

Подробное расписание размещено на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. Справки по телефону 8−927−745−745−7 с 7.00 до 18.30 (время московское).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Самаре задержаны два полковника ФСБ
Госдума предлагает правительству ограничить ввоз товаров из США
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Почему у людей нет шансов победить старость
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Сергею Лаврову прочат старую должность в новом правительстве
Потанин отказался от поединка с «Русалом» за «Норникель»
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9+ подешевел на 20% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что через месяц старта продаж он стоит дешевле 55 тысяч рублей.
Кино
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ Юмористка и актриса будет вести новый этап шоу «Песни»
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают деньги Наследники певца уже получили первую зарплату.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь