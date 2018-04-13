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12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярские дорожные полицейские снова устроят массовую проверку водителей на трезвость

Куда можно позвонить, если вы встретили пьяного за рулем?

Источник: Комсомольская правда

Красноярские дорожные полицейские снова устроят массовую проверку водителей на трезвость. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

Дорожные инспекторы проводят рейды «Нетрезвый водитель» регулярно. Суть рейда в том, что сотрудники полка ДПС выбирают какую-то оживленную магистраль, причем, в таком месте, где водитель, увидев патрульный экипаж, не мог бы уже никуда свернуть. Дорогу перекрывают в обоих направлениях, и на трезвость проверяют каждого проезжающего автомобилиста. Очередной рейд пройдет сегодня, 13 апреля, ночью.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф 30000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичные последствия. За повторное совершение данного правонарушения наступает уголовная ответственность, — комментируют в полку ДПС.

КОНКРЕТНО.

Куда звонить, если встретили пьяного за рулем:

— (391) 263−10−19.

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