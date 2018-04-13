Красноярские дорожные полицейские снова устроят массовую проверку водителей на трезвость
Куда можно позвонить, если вы встретили пьяного за рулем?
Куда можно позвонить, если вы встретили пьяного за рулем?
Красноярские дорожные полицейские снова устроят массовую проверку водителей на трезвость. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Дорожные инспекторы проводят рейды «Нетрезвый водитель» регулярно. Суть рейда в том, что сотрудники полка ДПС выбирают
— За управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф 30000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичные последствия. За повторное совершение данного правонарушения наступает уголовная ответственность, — комментируют в полку ДПС.
КОНКРЕТНО.
Куда звонить, если встретили пьяного за рулем:
— (391) 263−10−19.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.