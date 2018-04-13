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12:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

14 апреля в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

(Город Казань KZN.RU, 13 апреля). 14 апреля в Казани пройдут традиционные еженедельные ярмарки, на которых горожане смогут купить свежую сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары повседневного спроса.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как сообщили в Комитете потребительского рынка Казани, в столице Татарстана торговля будет проходить на 16 площадках:

В Авиастроительном районе фермерские продукты можно будет купить на ул. Ленинградская, 27, пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева, 7.

В Вахитовском районе ярмарки откроются на ул. Чехова, 1 и пересечении улиц К. Тинчурина и Татарстан.

Площадки Кировского района будут работать по адресам: ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Ильича, 1, корп.1, ул. Батыршина, 20.

В Московском районе сельхозпродукты можно будет купить по адресу: ул. Ш. Усманова, 1.

В Ново-Савиновском районе торговля будет вестись на площадках, расположенных на пр. Ямашева, 71а и на ул. Академика Лаврентьева, 10.

В Приволжском районе ярмарка пройдет по адресам: пр. Победы, 48а и ул. Ю. Фучика, 72.

В Советском районе откроются 3 площадки: на ул. Аграрная, 2, ОАО Агропромышленный парк «Казань», на ул. Липатова, 7 и на ул. Закиева, 12.

Торговля будет вестись с 6.00 до 13.00. Напомним, сезон сельхозярмарок, открывшийся 24 марта, продлится до 28 апреля.

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