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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство россиян считают, что политика России в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО, свидетельствуют данные из опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: РИА Новости

Порядка половины опрошенных (53%) считают, что политика РФ в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО, 15% опрошенных заявили, что проводимая политика увеличивает риск военного столкновения, 32% затруднились ответить на вопрос.

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По данным исследования, среди тех, кто считает, что политика России способствует снижению риска войны со странами НАТО, 17% считают, что Россия проводит миролюбивую политику, стремится решать все вопросы дипломатическим путем, 9% отметили, что Россия демонстрирует военную мощь, укрепляет свою обороноспособность, 8% респондентов подчеркнули, что авторитет российского президента Владимира Путина и его действия уменьшают риск войны.

Также 47% россиян считают, что реальная угроза масштабной войны между Россией и странами НАТО существует, противоположного мнения придерживаются 39%, затруднились ответить 14%.

Кроме того, 38% опрошенных считают, что вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас выше, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева, 17% уверены, что сейчас эта вероятность ниже, 12% отметили, что она остается на том же уровне, 34% затруднились ответить.

В опросе, который проходил с 7 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

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